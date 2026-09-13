Gorakhpur News: हाईवे किनारे सोता मिला लापता युवक
संवाद न्यूज एजेंसी, गोरखपुर Updated Sun, 13 Sep 2026 02:42 AM IST
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कैंपियरगंज। कैंपियरगंज पुलिस ने गश्त के दौरान सोनौली हाईवे के किनारे सो रहे लापता युवक को पहचान कर उसके परिजन के सुपुर्द कर दिया।
युवक की पहचान महोबा जिले के पनवाड़ी थाना क्षेत्र के नखरा निवासी अनिल कुमार (20) पुत्र लाल सिंह के रूप में हुई। वह एक सितंबर से घर से लापता था।
थाना प्रभारी निरीक्षक अरविंद सिंह के नेतृत्व में कस्बा प्रभारी आशीष चौधरी, पुलिसकर्मी रवि प्रताप व अभिषेक रात में क्षेत्र में गश्त कर रहे थे। इसी दौरान हाईवे किनारे युवक सोता मिला। पूछताछ में वह अपना नाम-पता नहीं बता पा रहा था। पुलिस ने आधार कार्ड से पहचान की और उसके परिजन से संपर्क कर सूचना दी।
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युवक की पहचान महोबा जिले के पनवाड़ी थाना क्षेत्र के नखरा निवासी अनिल कुमार (20) पुत्र लाल सिंह के रूप में हुई। वह एक सितंबर से घर से लापता था।
थाना प्रभारी निरीक्षक अरविंद सिंह के नेतृत्व में कस्बा प्रभारी आशीष चौधरी, पुलिसकर्मी रवि प्रताप व अभिषेक रात में क्षेत्र में गश्त कर रहे थे। इसी दौरान हाईवे किनारे युवक सोता मिला। पूछताछ में वह अपना नाम-पता नहीं बता पा रहा था। पुलिस ने आधार कार्ड से पहचान की और उसके परिजन से संपर्क कर सूचना दी।