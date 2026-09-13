Gorakhpur News: सिधारीपुर पश्चिमी में पाइपलाइन फटने से 150 घरों की जलापूर्ति प्रभावित
संवाद न्यूज एजेंसी, गोरखपुर Updated Sun, 13 Sep 2026 02:45 AM IST
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गोरखपुर। नेताजी सुभाष चंद्र बोसनगर के सिधारीपुर पश्चिमी कॉलोनी में मकान संख्या 48डी के पास शुक्रवार रात करीब आठ बजे जलापूर्ति पाइपलाइन क्षतिग्रस्त हो गई। पाइपलाइन फटने से बड़ी मात्रा में पानी सड़क पर बहने लगा। इससे आसपास के लोगों को परेशानी हुई और करीब 150 घरों में जलापूर्ति प्रभावित हो गई।
स्थानीय नागरिक अरुणेश त्रिपाठी ने पाइपलाइन क्षतिग्रस्त होने की जानकारी जलकल के अवर अभियंता सूर्यसेन मल्ल को दी। उन्होंने बताया कि इसी स्थान के आसपास जलापूर्ति पाइपलाइन अब तक करीब पांच बार क्षतिग्रस्त हो चुकी है। हर बार मरम्मत के बाद कुछ समय में फिर समस्या सामने आ जाती है।
स्थानीय लोगों का कहना है कि बार-बार पाइपलाइन क्षतिग्रस्त होने से पानी की बर्बादी के साथ ही जलापूर्ति भी प्रभावित होती है। समस्या का स्थायी समाधान कराया जाना चाहिए।
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जलकल विभाग के जेई धीरज वर्मा ने बताया कि पाइपलाइन फटने की जानकारी है। इसे जल्द ठीक करा दिया जाएगा।
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स्थानीय नागरिक अरुणेश त्रिपाठी ने पाइपलाइन क्षतिग्रस्त होने की जानकारी जलकल के अवर अभियंता सूर्यसेन मल्ल को दी। उन्होंने बताया कि इसी स्थान के आसपास जलापूर्ति पाइपलाइन अब तक करीब पांच बार क्षतिग्रस्त हो चुकी है। हर बार मरम्मत के बाद कुछ समय में फिर समस्या सामने आ जाती है।
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स्थानीय लोगों का कहना है कि बार-बार पाइपलाइन क्षतिग्रस्त होने से पानी की बर्बादी के साथ ही जलापूर्ति भी प्रभावित होती है। समस्या का स्थायी समाधान कराया जाना चाहिए।
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जलकल विभाग के जेई धीरज वर्मा ने बताया कि पाइपलाइन फटने की जानकारी है। इसे जल्द ठीक करा दिया जाएगा।