Gorakhpur News: प्रदर्शनी शुरू होने के बाद से विवादों में, अब कर्मचारी की मौत से मचा हड़कंप

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जानकारी के अनुसार, 28 वर्षीय विवेक पुत्र स्वर्गीय दयाशंकर प्रदर्शनी में पिज्जा की दुकान चलाता था। शनिवार की रात प्रदर्शनी बंद होने के बाद कर्मचारियों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया। आरोप है कि विवाद के दौरान विवेक पर चाकू से हमला कर दिया गया। गंभीर रूप से घायल विवेक को उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। घटना के बाद प्रदर्शनी परिसर में हड़कंप मच गया।कोटही माता मंदिर के पास लगी प्रदर्शनी में बड़े स्तर पर कारोबार और मनोरंजन के साधन लगाए गए हैं। यहां 60 से अधिक दुकानें हैं। ब्रेक डांस, झूला टॉय, ट्रेन, ऊंचा झूला, भूत बंगला और चकरी झूला समेत खानपान और घरेलू सामान की दुकानें भी संचालित हैं। प्रदर्शनी में अलग-अलग दुकानों के मालिकों के साथ कर्मचारी भी काम करते हैं। जानकारी के मुताबिक, मेले में करीब 300 कर्मचारी काम कर रहे हैं। प्रदर्शनी के मैनेजर कुलदीप शर्मा फर्रुखाबाद के निवासी बताए गए हैं जबकि मेले के मालिक फैसल रईस प्रयागराज के रहने वाले बताए जा रहे हैं।टिकट काउंटर पर भी लग चुके हैं आरोपइसी प्रदर्शनी के टिकट काउंटर पर लोगों से कथित ठगी किए जाने के आरोप भी सामने आ चुके हैं। आरोप है कि कुछ कर्मचारियों ने लोगों से गूगल-पे के जरिये रुपये मंगाने के बाद नकद रकम लौटाते समय कम रुपये दिए। छताई निवासी सेन यादव ने आरोप लगाया था कि उन्होंने पांच हजार रुपये गूगल-पे के जरिए भेजे थे लेकिन उन्हें दो हजार रुपये कम लौटाए गए। कुछ अन्य लोगों ने भी इस तरह की शिकायतें किए जाने की बात कही थी। बताया जा रहा है कि टिकट काटने वाले कर्मचारियों की ड्यूटी बदलती रहती थी। चाकूबाजी का आरोपी शिवम कौशल भी टिकट काउंटर पर काम करता था।शुरुआत से ही विवादों में रही प्रदर्शनीप्रदर्शनी शुरू होने के बाद से यहां समय-समय पर अलग-अलग विवाद सामने आने की बात कही जा रही है। अब कर्मचारी की मौत और टिकट काउंटर पर कथित ठगी के आरोपों ने एक बार फिर मेले की सुरक्षा और कर्मचारियों की निगरानी व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं।