{"_id":"62760343d16dd330dc7c87ea","slug":"minister-in-charge-reviewed-development-works-and-law-and-order-of-board","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"गोरखपुर: प्रभारी मंत्री ने विकास एवं कानून व्यवस्था की समीक्षा, बोले- सेफ्टी, कनेक्टिविटी और इलेक्ट्रिसिटी प्रदेश सरकार की प्राथमिकता","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

अमर उजाला ब्यूरो, गोरखपुर। Published by: vivek shukla Updated Sat, 07 May 2022 10:58 AM IST