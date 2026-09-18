Gorakhpur News: 2100 दीपों से जगमगाया एमजीयूजी, सेवा संकल्प का दिया संदेश

विज्ञापन





गोरखपुर। प्रधानमंत्री के जन्मदिवस पर चल रहे ‘सेवा संकल्प अभियान’ के तहत महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय (एमजीयूजी) में बृहस्पतिवार को राष्ट्रीय सेवा योजना की ओर से “आशीर्वाद का दीया” कार्यक्रम हुआ। ऑडिटोरियम और परिसर स्थित मंदिर में 2100 दीप प्रज्ज्वलित किए गए। दीपों के जरिए सेवा, समर्पण, सद्भाव और राष्ट्र निर्माण का संदेश दिया गया। कुलपति लेफ्टिनेंट जनरल डॉ. भूपेश कुमार गोयल ने कहा कि दीप प्रज्ज्वलन केवल प्रकाश का प्रतीक नहीं बल्कि सेवा और राष्ट्र निर्माण के संकल्प को निरंतर प्रज्ज्वलित रखने का संदेश है। कार्यक्रम में उप कुलसचिव श्रीकांत, डॉ. धनंजय पांडेय, लेफ्टिनेंट डॉ. संदीप कुमार श्रीवास्तव, रवि निषाद, अनिल पटेल, डॉ. श्रद्धा सिंह, अभिनव सिंह राठौर समेत शिक्षक, एनसीसी कैडेट्स, एनएसएस स्वयंसेवक और विद्यार्थी मौजूद रहे।