{"_id":"6289a050333e3516154a935f","slug":"many-train-cancel-in-gorakhpur-to-lucknow","type":"story","status":"publish","title_hn":"Railway Update: आज निरस्त रहेंगी कई ट्रेनें, यहां देखें पूरी सूची","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

अमर उजाला ब्यूरो, गोरखपुर। Published by: vivek shukla Updated Sun, 22 May 2022 08:00 AM IST