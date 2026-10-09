Gorakhpur News: 35 साल से हनुमान बन रहे मणिकांत, मंच पर आते ही गूंजता है जय श्रीराम

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गोरखपुर। बर्डघाट रामलीला मैदान में मणिकांत झा हनुमान के रूप में मंच पर आते हैं तो श्रद्धालुओं के बीच से एक साथ जय श्रीराम का उद्घोष गूंज उठता है। उनकी बुलंद आवाज और सधे अभिनय से पूरा माहौल भक्तिमय हो जाता है। खास बात यह है कि मणिकांत पिछले 35 वर्षों से लगातार हनुमान की भूमिका निभा रहे हैं और बर्डघाट की रामलीला में बजरंगबली का किरदार निभाते हुए उन्हें 16 साल हो चुके हैं।रामलीला समिति बर्डघाट की ओर से बुधवार से मंचन शुरू हुआ है। श्रीकृष्ण आदर्श अवध मिथिला संयुक्त रामलीला मंडल, जनकपुर धाम की प्रस्तुति में मणिकांत झा इस बार भी हनुमान के रूप में नजर आ रहे हैं। मंच पर उनके प्रवेश के साथ ही दर्शकों की तालियों और जयकारों से वातावरण गूंजने लगता है।बिहार के मूल निवासी मणिकांत बताते हैं कि बचपन से ही रामलीला के प्रति आकर्षण था। इसी लगाव ने उन्हें रंगमंच तक पहुंचाया और धीरे-धीरे हनुमान का पात्र उनके जीवन का अभिन्न हिस्सा बन गया। उनका कहना है कि हनुमानजी का भक्त भी हूं। उनका रूप धारण कर मंच पर आना मेरे लिए सिर्फ अभिनय नहीं, बल्कि भक्ति और आत्मिक अनुभूति है।रामलीला समिति के अध्यक्ष कृष्णकांत झा के अनुसार मणिकांत हनुमान के रूप में बेहद प्रभावशाली नजर आते हैं। उनकी आवाज में जब जय श्रीराम का उद्घोष होता है तो पूरा मैदान भक्तिरस में डूब जाता है। उनके मंच पर आते ही श्रद्धालुओं का जयघोष वातावरण को और आध्यात्मिक बना देता है।