Gorakhpur News: शादी का झांसा देकर संबंध बनाने का आरोपी गिरफ्तार

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सिकरीगंज थाना क्षेत्र के एक गांव की महिला ने 15 सितंबर को पुलिस को तहरीर दी थी। महिला के मुताबिक, उसकी शादी वर्ष 2018 में पिपराइच क्षेत्र के एक गांव में हुई थी। पांच साल बाद पति की मौत हो गई। इसके बाद वह दो बच्चों के साथ मायके में रहने लगी। आरोप है कि इसी दौरान गांव के विवेकानंद ने उससे नजदीकी बढ़ाई और शादी का झांसा देकर संबंध बनाता रहा। शादी की बात कहने पर आरोपी ने दोनों बच्चों को छोड़ने की शर्त रख दी। पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू की थी। थानाध्यक्ष आशीष कुमार दुबे ने बताया कि आरोपी को गिरफ्तार कर विधिक कार्रवाई के बाद न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया।