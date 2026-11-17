पूर्वांचल में सक्रिय लारेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड़ गिरोह के असलहा तस्करी नेटवर्क का 14 सितंबर को पर्दाफाश हुआ था। एसटीएफ और कैंट पुलिस ने विंध्यवासिनी पार्क के पास से श्रेयांश यादव उर्फ बबलू समेत पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया था। उनके कब्जे से चार पिस्टल, एक रिवाॅल्वर, मैगजीन और कारतूस बरामद हुए थे। पूछताछ में पता चला था कि मध्य प्रदेश के सेंधवा और हरियाणा के सोनीपत से हथियार लाकर गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया और महराजगंज समेत पूर्वांचल के विभिन्न जिलों में सप्लाई किए जा रहे थे। कैंट थाने में दर्ज असलहा तस्करी के मुकदमे में 31 आरोपी नामजद हैं। पुलिस और एसटीएफ अब तक कई आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है।