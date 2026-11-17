राष्ट्रीय अध्यक्ष के निजी सचिव गंगाराम की ओर से जारी कार्यक्रम के अनुसार, अखिलेश यादव सुबह 11:45 बजे निजी विमान से गोरखपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे। दोपहर 12 बजे समाजवादी रथ से देवकही के लिए रवाना होंगे। करीब दो बजे गांव पहुंचकर अमर शहीद बाबू बंधू सिंह की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। इसके साथ ही दिवंगत विनय कुमार सिंह उर्फ बिन्नू को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। इसके बाद जनसभा को संबोधित करेंगे। कार्यक्रम का आयोजन अजय कुमार सिंह उर्फ टप्पू ने किया है।