दो दिवसीय दौरे पर आ रहे सीएम योगी तीन कार्यक्रमों में भाग लेंगे। पहल कार्यक्रम कैंपियरगंज के भारीवैसी में पूर्वाह्न 11 बजे से होगा। वह 491 करोड़ की लागत से बनने वाली फॉरेस्ट्री यूनिवर्सिटी सहित 621.05 करोड़ की 16 विकास परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। इसके साथ ही उनके हाथों 171.13 करोड़ रुपये की 39 परियोजनाओं का लोकार्पण भी होगा। इसके बाद उपस्थित जनसमूह को संबोधित करेंगे। मुख्यमंत्री का दूसरा कार्यक्रम जन चौपाल है। इस कार्यक्रम में करीब पांच हजार लोग शामिल होंगे। यहां सदर विधानसभा क्षेत्र के विधायक के रूप में नागरिकों से संवाद करेंगे और उनकी समस्याएं सुनेंगे। तीसरा कार्यक्रम 20 नवंबर को तारामंडल क्षेत्र के चंपा देवी पार्क में है जहां मुख्यमंत्री विद्यार्थियों में टैबलेट वितरित करेंगे। गोरखपुर मंडल के चार जिलों गोरखपुर, देवरिया, कुशीनगर और महराजगंज के 50 हजार विद्यार्थियों को टैबलेट दिया जाएगा।