Gorakhpur News: महिलाओं पर अश्लील हरकत करने का आरोपी गिरफ्तार
गोरखपुर ब्यूरो
Updated Tue, 20 Oct 2026 02:51 AM IST
Updated Tue, 20 Oct 2026 02:51 AM IST
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गोरखपुर। कैंट थाना क्षेत्र के डिभिया गांव के पास राह चलती महिलाओं को देखकर अश्लील हरकत करने के आरोप में पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार किया। आरोपी की पहचान डिभिया गांव निवासी आदित्य जायसवाल (19) के रूप में हुई है। पुलिस ने उसके खिलाफ बीएनएस की धारा 296 के तहत कार्रवाई की। अपराध जमानतीय होने के कारण उसे जमानत मुचलके पर रिहा कर दिया गया।
पुलिस के मुताबिक, 18 अक्तूबर की रात उप निरीक्षक नवीन कुमार राय हमराह सिपाही शिवांशु सिंह के साथ नवरात्र के मद्देनजर दुर्गा पूजा पंडालों का निरीक्षण कर रहे थे। इस दौरान उन्हें डिभिया गांव के पास एक युवक के महिलाओं को देखकर अश्लील हरकत करने की सूचना मिली। इससे महिलाओं को असहजता का सामना करना पड़ रहा था।
सूचना मिलने पर पुलिस ने मिशन शक्ति टीम में तैनात उप निरीक्षक दीपशिखा रंजन और महिला कांस्टेबल किरन चौहान को भी मौके पर बुलाया। इसके बाद पुलिस टीम ने पहुंचकर आरोपी को पकड़ लिया। पुलिस के अनुसार, पूछताछ के दौरान युवक अपनी गलती के लिए माफी मांगने लगा और भविष्य में ऐसी हरकत नहीं करने की बात कही।
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पुलिस ने रात करीब 9:30 बजे आरोपी को हिरासत में लेकर उसे गिरफ्तारी का कारण बताया। इसके बाद उसके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की गई। थाना प्रभारी जितेंद्र सिंह ने बताया कि अपराध जमानतीय होने के कारण आरोपी को जमानत मुचलके पर रिहा कर दिया गया।
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पुलिस के मुताबिक, 18 अक्तूबर की रात उप निरीक्षक नवीन कुमार राय हमराह सिपाही शिवांशु सिंह के साथ नवरात्र के मद्देनजर दुर्गा पूजा पंडालों का निरीक्षण कर रहे थे। इस दौरान उन्हें डिभिया गांव के पास एक युवक के महिलाओं को देखकर अश्लील हरकत करने की सूचना मिली। इससे महिलाओं को असहजता का सामना करना पड़ रहा था।
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सूचना मिलने पर पुलिस ने मिशन शक्ति टीम में तैनात उप निरीक्षक दीपशिखा रंजन और महिला कांस्टेबल किरन चौहान को भी मौके पर बुलाया। इसके बाद पुलिस टीम ने पहुंचकर आरोपी को पकड़ लिया। पुलिस के अनुसार, पूछताछ के दौरान युवक अपनी गलती के लिए माफी मांगने लगा और भविष्य में ऐसी हरकत नहीं करने की बात कही।
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पुलिस ने रात करीब 9:30 बजे आरोपी को हिरासत में लेकर उसे गिरफ्तारी का कारण बताया। इसके बाद उसके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की गई। थाना प्रभारी जितेंद्र सिंह ने बताया कि अपराध जमानतीय होने के कारण आरोपी को जमानत मुचलके पर रिहा कर दिया गया।