Gorakhpur News: गोरखपुर विश्वविद्यालय में अधिकारियों के लिंक ऑफिसर नामित

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कुलसचिव की अनुपस्थिति में प्राणि विज्ञान विभाग के वरिष्ठ आचार्य प्रो. अजय सिंह, परीक्षा नियंत्रक की अनुपस्थिति में रक्षा व रणनीतिक अध्ययन विभाग के वरिष्ठ आचार्य प्रो. हर्ष कुमार सिन्हा और वित्त अधिकारी की अनुपस्थिति में अर्थशास्त्र विभाग के वरिष्ठ आचार्य प्रो. संदीप कुमार लिंक ऑफिसर होंगे।वहीं, उपकुलसचिव (प्रशासन) की अनुपस्थिति में उपकुलसचिव (परीक्षा) रवि कुमार निषाद और उपकुलसचिव (परीक्षा) की अनुपस्थिति में उपकुलसचिव (प्रशासन) चंद्रेश कुमार धीमान जिम्मेदारी संभालेंगे। आदेश के अनुसार संबंधित लिंक ऑफिसर अधिकारी के अवकाश, अपरिहार्य कारणों से अनुपस्थिति के दौरान उनके नैत्यिक कर्तव्यों के निर्वहन के लिए उत्तरदायी होंगे।