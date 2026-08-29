नेपाल के हालात पर रखें नजर, बाढ़ प्रभावित लोगों को न हो दिक्कत : सीएम

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मुख्यमंत्री ने कहा कि बारिश का सिलसिला जारी है। ऐसे में नगर निगम यह सुनिश्चित करे कि शहर में जलभराव की स्थिति न बनने पाए। बाढ़ की आशंका वाले क्षेत्रों में पहले से जरूरी इंतजाम कर लिए जाएं। राहत और बचाव से जुड़े संसाधनों को भी तैयार रखने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने गोरखपुर में चल रही विकास परियोजनाओं की एक-एक कर समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों से परियोजनाओं की प्रगति और तय समयसीमा की जानकारी ली। कहा कि किसी भी परियोजना में अनावश्यक देरी नहीं होनी चाहिए। जरूरत के अनुसार श्रमिकों की संख्या बढ़ाकर काम में तेजी लाई जाए और अधिकारी नियमित निगरानी करें।बैठक में विरासत गलियारा, गोड़धोइया नाला, असुरन-चारफाटक फोरलेन, एचएन सिंह चौराहा-गोरखनाथ मार्ग चौड़ीकरण, अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम, वेटरनरी कॉलेज और एकीकृत मंडलीय कार्यालय समेत प्रमुख परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा हुई।बिजली निगम के कार्यों की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि किसी भी दशा में अनावश्यक बिजली कटौती नहीं होनी चाहिए। जिन क्षेत्रों में लाइन लॉस अधिक है, वहां विशेष निगरानी की जाए। उन्होंने लोगों को समय से बिजली बिल जमा करने के लिए जागरूक करने और लाइन लॉस हर हाल में कम करने के निर्देश दिए। स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा में मुख्यमंत्री ने अस्पतालों में मरीजों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने और व्यवस्थाओं की नियमित निगरानी के निर्देश दिए। उन्होंने मातृ एवं शिशु मृत्यु दर कम करने के लिए प्रभावी कदम उठाने पर जोर दिया।बलिया में लेंगे बाढ़ की स्थिति का जायजामुख्यमंत्री शनिवार सुबह देवरिया के कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसके बाद बलिया में बाढ़ की स्थिति का जायजा लेंगे। शाम चार बजे गोरखपुर लौटकर राप्तीनगर में निर्मित कल्याण मंडपम का लोकार्पण करेंगे और विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास करेंगे।