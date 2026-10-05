फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Gorakhpur News ›   Karnataka won the titles in the Under-19 and Under-17 categories, while Uttar Pradesh became the national champion in the Under-14 category.

Gorakhpur News: कर्नाटक ने अंडर-19 और अंडर-17 में जीता खिताब, उत्तर प्रदेश अंडर-14 में बना राष्ट्रीय चैंपियन

Mon, 05 Oct 2026 02:45 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, गोरखपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, गोरखपुर Updated Mon, 05 Oct 2026 02:45 AM IST
विज्ञापन
Karnataka won the titles in the Under-19 and Under-17 categories, while Uttar Pradesh became the national champion in the Under-14 category.
गोरखपुर। सैयद मोदी रेलवे स्टेडियम में आयोजित तीन दिवसीय सीआईएससीई राष्ट्रीय बास्केटबॉल बालक टूर्नामेंट का रविवार को समापन हुआ। अंतिम दिन अंडर-19, अंडर-17 और अंडर-14 वर्ग के फाइनल मुकाबले खेले गए। मुख्य अतिथि राज्यसभा सांसद डॉ. राधा मोहन दास अग्रवाल ने विजेता खिलाड़ियों को ट्रॉफी और पदक देकर सम्मानित किया।
विज्ञापन

उन्होंने कहा कि गोरखपुर की धरती पर देश के कोने-कोने से आई युवा खेल प्रतिभाओं का संगम अद्भुत है। हार और जीत खेल के दो पहलू हैं, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर अपने राज्य का प्रतिनिधित्व करना ही प्रत्येक खिलाड़ी के लिए गर्व की बात है। उन्होंने कहा कि खेल युवाओं में अनुशासन और टीम भावना विकसित करते हैं। अंडर-19 के फाइनल में कर्नाटक-गोवा की संयुक्त टीम ने महाराष्ट्र को 57-24 से हराकर खिताब जीता। उत्तर प्रदेश ने बिहार-झारखंड की संयुक्त टीम को 55-39 से हराकर तीसरा स्थान हासिल किया। अंडर-17 में कर्नाटक ने ओडिशा को 54-34 से हराकर चैंपियनशिप जीती, जबकि तमिलनाडु-पुदुचेरी ने उत्तर प्रदेश को 46-44 से हराया।
विज्ञापन

अंडर-14 में उत्तर प्रदेश ने महाराष्ट्र को 60-44 से हराकर राष्ट्रीय खिताब अपने नाम किया। तमिलनाडु-पुदुचेरी तीसरे स्थान पर रहा। समारोह में सीआईएससीई के पर्यवेक्षक रिचर्ड एलिस समेत अन्य अतिथि मौजूद रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed