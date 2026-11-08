Gorakhpur News: बक्शीपुर चित्रगुप्त मंदिर में कलम-दवात पूजन 11 को

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चित्रगुप्त मंदिर सभा के उपाध्यक्ष संजय वर्मा ने बताया कि भगवान चित्रगुप्त को लेखनी का देवता तथा यश, बुद्धि, सुख, समृद्धि और साहस का प्रतीक माना जाता है। उन्होंने कहा कि यह पूजन केवल कायस्थ समाज तक सीमित नहीं है। संवाद ् विज्ञापन

चित्रगुप्त मंदिर सभा के उपाध्यक्ष संजय वर्मा ने बताया कि भगवान चित्रगुप्त को लेखनी का देवता तथा यश, बुद्धि, सुख, समृद्धि और साहस का प्रतीक माना जाता है। उन्होंने कहा कि यह पूजन केवल कायस्थ समाज तक सीमित नहीं है। संवाद ्

गोरखपुर। बक्शीपुर स्थित चित्रगुप्त मंदिर में 11 नवंबर को भगवान चित्रगुप्त का पूजनोत्सव मनाया जाएगा। इस दौरान भगवान चित्रगुप्त की पूजा के साथ सामूहिक कलम-दवात पूजन भी होगा। कार्यक्रम की शुरुआत सुबह 10 बजे होगी। इसके बाद सुबह 11 बजे हवन और आरती का आयोजन किया जाएगा। अंत में प्रसाद वितरित किया जाएगा।