{"_id":"627f4b6903712064c33e12b7","slug":"kajal-parents-received-threatening-letter-in-gorakhpur","type":"story","status":"publish","title_hn":"Kajal Murder Case: मृतक के मां-बाप को आया धमकी भरा पत्र, मुकदमे की पैरवी से करने से किया मना","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

अमर उजाला ब्यूरो, गोरखपुर। Published by: vivek shukla Updated Sat, 14 May 2022 11:55 AM IST