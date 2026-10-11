फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Gorakhpur News ›   Jubilee Inter College won the final by seven wickets.

Gorakhpur News: जुबिली इंटर कॉलेज ने सात विकेट से जीता फाइनल

Sun, 11 Oct 2026 03:03 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Sun, 11 Oct 2026 03:03 AM IST
विज्ञापन
Jubilee Inter College won the final by seven wickets.
गोरखपुर। पीएमश्री राजकीय जुबिली इंटर कॉलेज के खेल मैदान पर आयोजित 70वीं तहसील स्तरीय माध्यमिक विद्यालयी अंडर-14 बालक क्रिकेट प्रतियोगिता का फाइनल मुकाबला जुबिली इंटर कॉलेज ने जीत लिया। टीम ने एमजी इंटर कॉलेज को सात विकेट से हराकर खिताब अपने नाम किया। फाइनल मुकाबले में एमजी इंटर कॉलेज के कप्तान सूर्यांश शुक्ला ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। टीम ने 10 ओवर में सात विकेट खोकर 55 रन बनाए। लक्ष्य का पीछा करने उतरी जुबिली इंटर कॉलेज की टीम ने शानदार बल्लेबाजी की। सलामी बल्लेबाज उत्कर्ष ने 24 और कुणाल ने 18 रन बनाए। दोनों के योगदान से टीम ने मुकाबला सात विकेट से जीत लिया। इससे पहले खेले गए पहले सेमीफाइनल मुकाबले में जुबिली इंटर कॉलेज ने एमपी इंटर कॉलेज को हराया। जुबिली ने टॉस जीतकर एमपी इंटर कॉलेज को पहले बल्लेबाजी के लिए बुलाया। एमपी इंटर कॉलेज की टीम ने 10 ओवर में 59 रन बनाए। जवाब में जुबिली के बल्लेबाजों ने आठ ओवर में ही लक्ष्य हासिल कर लिया। प्रतियोगिता का उद्घाटन राजकीय जुबिली इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य डॉ. विश्वप्रकाश सिंह और उप प्रधानाचार्य डॉ. राजेश शर्मा ने किया। इस अवसर पर डॉ. अरुणेंद्र राय, विवेकानंद मिश्र, अच्छे लाल, सुशील त्रिपाठी, जय प्रकाश यादव, सत्य प्रकाश मिश्रा, सूर्यकांत शर्मा, मोहम्मद नसीम और रामचंद्र यादव सहित अन्य लोग उपस्थित रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed