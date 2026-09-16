Gorakhpur News: एनआरएलएम के 80 पदों के लिए हुआ साक्षात्कार
गोरखपुर ब्यूरो
Updated Wed, 16 Sep 2026 02:47 AM IST
Updated Wed, 16 Sep 2026 02:47 AM IST
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गोरखपुर। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम) के तहत मॉडल संकुल स्तरीय संघ (एमसीएलएफ) में रिक्त लेखाकार और एमआईएस सहायक पदों के लिए मंगलवार को साक्षात्कार हुआ। जिला विकास अधिकारी की अध्यक्षता में विकास भवन सभागार में आयोजित साक्षात्कार में लिखित परीक्षा उत्तीर्ण कर चुके कुल 80 अभ्यर्थियों ने हिस्सा लिया। उपायुक्त स्वतः रोजगार संजय कुमार नायक ने बताया कि एमआईएस सहायक पद के लिए 35 और लेखाकार के लिए 45 अभ्यर्थियों ने साक्षात्कार दिया। एमसीएलएफ में लेखाकार और एमआईएस सहायकों की नियुक्ति से स्वयं सहायता समूहों और संकुल स्तरीय संघों के वित्तीय प्रबंधन तथा डिजिटल डेटा संधारण को मजबूती मिलेगी। लेखाकार वित्तीय अभिलेखों और लेखा-जोखा के रखरखाव में सहयोग करेंगे, जबकि एमआईएस सहायक डेटा फीडिंग, मॉनिटरिंग और रिपोर्टिंग का काम संभालेंगे। इससे ग्रामीण आजीविका से जुड़े कार्यों में पारदर्शिता और निगरानी व्यवस्था को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी।
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