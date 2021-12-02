Gorakhpur News: नगर में आज

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मूर्ति विसर्जित- खिरकिया झरही नदी घाट पर मां दुर्गा की मूर्ति विसर्जन कार्यक्रम का आयोजन शाम 05 बजे से।

पूजा अर्चना-कुशीनगर महापरिनिर्वाण मंदिर परिसर में बौद्ध भिक्षु का विशेष पूजा अर्चना का आयोजन सुबह 10 बजे से।



खेलकूद-दुदही विकास खंड परिषदीय विद्यालयों में न्याय पंचायत स्तरीय बाल क्रीड़ा प्रतियोगिता का आयोजन सुबह 10 बजे से।



चित्र कला-सुकरौली क्षेत्र के परिषदीय विद्यालयों में बच्चों की रचनात्मकता प्रतियोगिता कार्यक्रम का आयोजन सुबह 10 बजे से।

पद यात्रा- मथौली नगर पंचायत परिसर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) की ओर से पद यात्रा कार्यक्रम का आयोजन सुबह 10 बजे से।