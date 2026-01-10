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Gorakhpur News: महिला की मौत के बाद सील है अवैध रूप से संचालित अस्पताल

Sun, 01 Nov 2026 03:00 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Sun, 01 Nov 2026 03:00 AM IST
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Illegally operated hospital sealed after woman's death
संवाद न्यूज एजेंसी
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गोरखपुर। 27 अप्रैल 2025 में बांसगांव थाना क्षेत्र में अवैध रूप से संचालित गोविंद हॉस्पिटल में लापरवाही के चलते गर्भवती महिला की प्रसव के दौरान मौत हो गई थी। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी पन्ने लाल दास और नीरज कुमार व एक आशा कार्यकर्ता गंगोत्री देवी को गिरफ्तारी किया था। जांच में सामने आया था कि ये लोग न केवल गोविंद हॉस्पिटल बल्कि एक अन्य अवैध अस्पताल श्रीहरि मेडिकेयर भी चला रहे थे। जांच में इन दोनों अस्पतालों को सील कर दिया गया था, जो आज भी बंद है।
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