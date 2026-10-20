Gorakhpur News: पत्नी पर हंसिए से हमला करने का आरोपी पति गिरफ्तार

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पुलिस के मुताबिक, जलालुद्दीन का पत्नी से अक्सर विवाद होता रहता था। जलालुद्दीन को पत्नी की किसी अन्य व्यक्ति से नजदीकी होने का शक था। इसी बात को लेकर रविवार शाम दोनों के बीच विवाद बढ़ गया। आरोप है कि गुस्से में जलालुद्दीन ने हंसिए से पत्नी पर हमला कर दिया। हमले में वह गंभीर रूप से घायल होकर गिर पड़ीं। महिला की चीख-पुकार सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और उन्हें उपचार के लिए जिला अस्पताल पहुंचाया। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस ने आरोपी पति को हिरासत में ले लिया। बाद में बेटी की तहरीर के आधार पर उसके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया गया।सीओ गीडा आभा सिंह ने बताया कि आरोपी जलालुद्दीन के विरुद्ध हत्या की कोशिश की धारा में प्राथमिकी दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। घायल का उपचार चल रहा है।