गोरखपुर विश्वविद्यालय में फिर टूटा अनुशासन: अनशनकारियों ने अतिरिक्त नियंता को दौड़ाया, पिटने से बाल-बाल बचे

दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में अराजकता का आलम मंगलवार को एक बार फिर सामने आया। प्रशासनिक भवन परिसर में अनशन कर रहे छात्रों ने अतिरिक्त नियंता डॉ. वेद प्रकाश राय को घेर लिया और उनके साथ हाथापाई की कोशिश की। स्थिति बिगड़ती देख डॉ. राय किसी तरह वहां से भागकर बचने में सफल रहे। विश्वविद्यालय के सुरक्षा गार्डों ने साहस दिखाते हुए हमलावर छात्रों को रोका। घटना के बाद परिसर में अफरा-तफरी मच गई। डॉ. वेद प्रकाश राय प्रशासनिक भवन के गेट को खुलवाने गए थे।

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