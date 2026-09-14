Gorakhpur News: पूर्वोत्तर रेलवे में 16 से 28 सितंबर तक होगा हिंदी पखवाड़ा

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16 सितंबर को रेलवे अधिकारी क्लब में साहित्यिक संगोष्ठी से पखवाड़े की शुरुआत होगी। 17 सितंबर को इसी स्थान पर कार्यशाला और 18 सितंबर को कर्मचारियों के लिए हिंदी क्विज होगी। 21 सितंबर को बहुविषयक पद्धति प्रशिक्षण केंद्र में कर्मचारियों के लिए आशु भाषण और हिंदी साहित्य पर निबंध प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी।22 सितंबर को अधिकारियों के लिए हिंदी क्विज और 23 सितंबर को स्वास्थ्य संगोष्ठी होगी। 24 सितंबर को कर्मचारियों के लिए स्लोगन और हिंदी सुलेख प्रतियोगिता आयोजित होगी। 25 सितंबर को रेलवे विद्यालय के विद्यार्थियों के लिए वाक् एवं पेंटिंग प्रतियोगिता होगी।पखवाड़े के अंतिम दिन 28 सितंबर को रेलवे प्रेक्षागृह में शाम चार बजे कवि सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। इसमें महाप्रबंधक पूर्वोत्तर रेलवे उदय बोरवणकर मुख्य अतिथि होंगे।