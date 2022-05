{"_id":"62789275633eb10d3c02856f","slug":"heavy-rain-accompanied-by-strong-wind-brought-relief-from-heat","type":"story","status":"publish","title_hn":"गोरखपुर: तेज हवा के साथ झमाझम बारिश ने दिलाई गर्मी से राहत, खुशनुमा हुआ मौसम","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

अमर उजाला ब्यूरो, गोरखपुर। Published by: vivek shukla Updated Mon, 09 May 2022 09:33 AM IST