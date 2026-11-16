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Gorakhpur News: परिषदीय विद्यालयों की अर्धवार्षिक परीक्षाएं 17 से

Mon, 16 Nov 2026 02:34 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Mon, 16 Nov 2026 02:34 AM IST
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Half-yearly examinations of council schools from 17th
गोरखपुर। परिषदीय विद्यालयों में कक्षा एक से आठ तक की अर्धवार्षिक परीक्षाएं 17 नवंबर से शुरू होंगी। सत्र 2026-27 की परीक्षा को लेकर उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद ने दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं। इसके साथ ही शिक्षा विभाग ने तैयारियां तेज कर दी हैं। अधिकांश विद्यालयों में परीक्षा के लिए उत्तर पुस्तिकाएं पहुंचा दी गई हैं।
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कंपोजिट पूर्व माध्यमिक विद्यालय, अलहदादपुर की सहायक अध्यापिका सूक्ष्म ओझा ने बताया कि इस बार प्रश्नपत्र और उत्तर पुस्तिकाएं कई दिन पहले ही मिल गई हैं। इससे परीक्षा की तैयारी करने में आसानी हो रही है। वहीं, बनकटी माध्यमिक विद्यालय की प्रभारी प्रधानाध्यापिका शहनाज बानो ने बताया कि पहले प्रश्नपत्र परीक्षा से एक-दो दिन पहले मिलते थे, लेकिन इस बार काफी पहले उपलब्ध करा दिए गए हैं। विद्यालय ने उत्तर पुस्तिकाएं भी समय से प्राप्त कर ली हैं। इससे परीक्षा के आयोजन में सहूलियत होगी। संवाद
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