Gorakhpur News: गोरखपुर के राम नारायण ने जीता दंगल केसरी का खिताब

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प्रतियोगिता में अलीगढ़, बहराइच, उन्नाव, फतेहपुर, झांसी, गोरखपुर, कानपुर, महराजगंज, रायबरेली, हाथरस और बांदा समेत कई जिलों के पहलवानों ने दमखम दिखाया। फाइनल मुकसबले के विजेता राम नारायण को गांव के रिंकू शुक्ला ने दंगल केसरी का खिताब व पुरस्कार देकर सम्मानित किया।अन्य मुकाबलों में लखनऊ के अरविंद ने हाथरस के सर्वेश को, गोरखपुर के ओम प्रकाश ने लखनऊ के विनीत को, बदरका के रिशु ने तेलीबाग के अरविंद को, हसनगंज के नगदू ने बांदा के राजेश को, झांसी के गगन ने कानपुर के मोनू को शिकस्त दीलखनऊ के सूरज ने रायबरेली के रिंकू को, बहराइच के हरीश ने कानपुर के संजय को, पलटी खेड़ा के अंकित ने बछरावां के उस्मान को और फतेहपुर के सचिन ने घाटमपुर के राजेश को हराया। मुकाबलों के दौरान राजन तिवारी ने रोचक अंदाज में कमेंट्री की। इस मौके पर मोनू तिवारी व अनूप तिवारी आदि मौजूद रहे।