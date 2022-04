{"_id":"626d1d7d56e1066bc20342f5","slug":"gorakhpur-triple-murder-evidence-of-same-accused-found-in-cctv-footage","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"तिहरा हत्याकांड: सीसीटीवी फुटेज में एक ही आरोपी का मिला साक्ष्य, मिल सकता है एक चश्मदीद","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

अमर उजाला ब्यूरो, गोरखपुर। Published by: vivek shukla Updated Sun, 01 May 2022 02:39 AM IST