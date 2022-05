{"_id":"6292f553f9e0564f42186fea","slug":"gorakhpur-the-state-s-first-case-of-electricity-theft-from-smart-meter-was-caught","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"गोरखपुर: स्मार्ट मीटर से बिजली चोरी का प्रदेश का पहला मामला पकड़ा, गड़बड़झाला समझने में विजिलेंस, निगम को लगे तीन दिन","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

संवाद न्यूज एजेंसी, गोरखपुर Published by: अनुराग सक्सेना Updated Sun, 29 May 2022 09:54 AM IST