Gorakhpur News: राष्ट्रीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता के लिए गोरखपुर की टीम का चयन 25 को

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जिला एथलेटिक्स संघ के सचिव एनडी सोलंकी ने बताया कि प्रतियोगिता में अंडर-14 और अंडर-16 आयु वर्ग के बालक-बालिकाएं हिस्सा लेंगे। प्रत्येक जिले से कुल 13 खिलाड़ियों का चयन किया जाएगा। यह प्रतियोगिता ग्रामीण क्षेत्रों की खेल प्रतिभाओं को राष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर प्रदान करती है। अंडर-14 आयु वर्ग में 17 नवंबर 2012 से 16 नवंबर 2014 के बीच जन्मे खिलाड़ी ट्रायल में शामिल हो सकेंगे। वहीं, अंडर-16 आयु वर्ग के लिए 17 नवंबर 2010 से विज्ञापन

जिला एथलेटिक्स संघ के सचिव एनडी सोलंकी ने बताया कि प्रतियोगिता में अंडर-14 और अंडर-16 आयु वर्ग के बालक-बालिकाएं हिस्सा लेंगे। प्रत्येक जिले से कुल 13 खिलाड़ियों का चयन किया जाएगा। यह प्रतियोगिता ग्रामीण क्षेत्रों की खेल प्रतिभाओं को राष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर प्रदान करती है। अंडर-14 आयु वर्ग में 17 नवंबर 2012 से 16 नवंबर 2014 के बीच जन्मे खिलाड़ी ट्रायल में शामिल हो सकेंगे। वहीं, अंडर-16 आयु वर्ग के लिए 17 नवंबर 2010 से

गोरखपुर। हैदराबाद (तेलंगाना) में 14 से 16 नवंबर तक आयोजित होने वाली 20वीं अंतर जिला राष्ट्रीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता के लिए गोरखपुर जिले की टीम का चयन 25 अक्तूबर को किया जाएगा। जिला एथलेटिक्स संघ की ओर से गोरखपुर विश्वविद्यालय के स्टेडियम में सुबह 10:30 बजे से ट्रायल शुरू होगा।