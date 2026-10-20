फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Gorakhpur News ›   Gorakhpur team for national athletics competition to be selected on the 25th

Gorakhpur News: राष्ट्रीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता के लिए गोरखपुर की टीम का चयन 25 को

Tue, 20 Oct 2026 02:50 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Tue, 20 Oct 2026 02:50 AM IST
विज्ञापन
Gorakhpur team for national athletics competition to be selected on the 25th
गोरखपुर। हैदराबाद (तेलंगाना) में 14 से 16 नवंबर तक आयोजित होने वाली 20वीं अंतर जिला राष्ट्रीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता के लिए गोरखपुर जिले की टीम का चयन 25 अक्तूबर को किया जाएगा। जिला एथलेटिक्स संघ की ओर से गोरखपुर विश्वविद्यालय के स्टेडियम में सुबह 10:30 बजे से ट्रायल शुरू होगा।
विज्ञापन

जिला एथलेटिक्स संघ के सचिव एनडी सोलंकी ने बताया कि प्रतियोगिता में अंडर-14 और अंडर-16 आयु वर्ग के बालक-बालिकाएं हिस्सा लेंगे। प्रत्येक जिले से कुल 13 खिलाड़ियों का चयन किया जाएगा। यह प्रतियोगिता ग्रामीण क्षेत्रों की खेल प्रतिभाओं को राष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर प्रदान करती है। अंडर-14 आयु वर्ग में 17 नवंबर 2012 से 16 नवंबर 2014 के बीच जन्मे खिलाड़ी ट्रायल में शामिल हो सकेंगे। वहीं, अंडर-16 आयु वर्ग के लिए 17 नवंबर 2010 से
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed