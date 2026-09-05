Gorakhpur News: राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में गोरखपुर मंडल चमका

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जूनियर बालक वर्ग में गोरखपुर मंडल ने लीग मुकाबलों में चित्रकूट को 5-0 और आगरा को 6-0 से हराया। बरेली से मुकाबला बराबरी पर रहा, जबकि एक मैच में वाॅकओवर मिला। क्वार्टर फाइनल में बस्ती मंडल को 1-0 से हराकर टीम सेमीफाइनल में पहुंची। सेमीफाइनल में बरेली से ट्राई ब्रेकर में हार के बाद तीसरे स्थान के लिए वाराणसी से मुकाबला हुआ। गोरखपुर ने ट्राई ब्रेकर में वाराणसी को 5-4 से हराकर तीसरा स्थान हासिल किया। सब जूनियर बालक वर्ग में गोरखपुर ने मेरठ को 3-0 और मुरादाबाद को 6-0 से हराया।देवीपाटन मंडल से वाॅकओवर मिलने के बाद टीम क्वार्टर फाइनल में पहुंची। यहां आजमगढ़ को 2-0 से हराया। सेमीफाइनल में वाराणसी से 0-1 से हारने के बाद तीसरे स्थान के मुकाबले में कानपुर मंडल को हराकर टीम ने तीसरा स्थान प्राप्त किया।