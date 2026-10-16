Gorakhpur News: पंडाल में विराजीं मां छिन्नमस्तिका, मां के 111 सिर

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समिति की ओर से पहले प्रतिमा में 108 सिर और 121 हाथ बनाने की योजना थी, लेकिन सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इसके स्वरूप में बदलाव किया गया। प्रतिमा में मां का सिर कटा हुआ स्वरूप दर्शाया गया है। एक हाथ में उनका अपना मस्तक और दूसरे में अस्त्र दिखाया गया है। प्रतिमा के निचले हिस्से में मां दुर्गा और मां काली का स्वरूप बनाया गया है। दोनों देवियों को माता के रक्त की धारा का पान करते हुए दर्शाया गया है।महाकाल समिति के अध्यक्ष अनूप निषाद ने बताया कि समिति पिछले 29 वर्षों से माता की प्रतिमा स्थापित कर रही है। पिछले दो वर्षों से प्रतिमा के स्वरूप में कुछ नया करने का प्रयास किया जा रहा है। पिछले वर्ष 108 सिर और 121 हाथों वाली मां दुर्गा की प्रतिमा स्थापित की गई थी। इस बार मां छिन्नमस्तिका के स्वरूप में प्रतिमा तैयार कराई गई है। प्रतिमा की स्थापना के साथ ही पंडाल में श्रद्धालुओं के दर्शन की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं।