{"_id":"627215b36841711ed478e944","slug":"gda-to-build-480-one-bhk-houses-in-manbela-gorakhpur","type":"story","status":"publish","title_hn":"गोरखपुर: मानबेला में वन बीएचके के 480 आवास बनाएगा जीडीए, ले-आउट बनकर तैयार","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

अमर उजाला ब्यूरो, गोरखपुर। Published by: vivek shukla Updated Wed, 04 May 2022 11:27 AM IST