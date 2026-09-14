Gorakhpur News: गणेश चतुर्थी आज, उत्सव को लेकर सज गए पंडाल.. विराजे गणपति

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घासीकटरा में इस बार मुंबई के गणपति आकर्षण का केंद्र होंगे। यहां मुंबई से लाई गई भगवान गणेश की प्रतिमा स्थापित की गई है। गोरखपुर गणपति महोत्सव के संयोजक पंकज गुप्ता ने बताया कि यह 24वां वर्ष है। सबसे पहले जिले में हमारे संगठन ने ही गणेश प्रतिमा रखनी शुरू की थी। रविवार को प्रतिमा पंडाल में पहुंच गई है। सोमवार को स्थापना व पूजा-अर्चना शुरू की जाएगी। वहीं, साहबगंज में गणपति पूजा समिति की ओर से शीशे से बनी भगवान गणेश की प्रतिमा स्थापित की गई है। समिति के अध्यक्ष मनीष जैन ने बताया कि इस बार शीशे के बप्पा श्रद्धालुओं के आकर्षण का केंद्र रहेंगे। 22 सितंबर को 151 किलो लड्डू का भोग लगाया जाएगा।पांडेयहाता में सिद्धि विनायक सेवा संस्था की ओर से भी गणेश उत्सव की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। यहां भी रविवार का प्रतिमा स्थापित कर दी गई। संस्था के महामंत्री संदीप गुप्ता ने बताया कि इस बार 21वां वर्ष है। पहले जब कहीं नहीं उत्सव होता था तो हम मूर्ति रखते थे जो परंपरा चली आ रही है। सोमवार को पहले दिन प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होगा। इसके बाद प्रतिदिन सुबह-शाम आरती, पूजा-अर्चना और प्रसाद वितरण किया जाएगा।दस दिनों तक शहर के विभिन्न पंडालों में भजन-कीर्तन सहित धार्मिक कार्यक्रम होंगे। घरों में भी श्रद्धालु भगवान गणेश की प्रतिमा स्थापित कर पूजा-अर्चना करेंगे। गणेश उत्सव का समापन 25 सितंबर को अनंत चतुर्दशी के दिन प्रतिमाओं के विसर्जन के साथ होगा।