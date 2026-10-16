फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Gorakhpur News ›   From innovation to job creation: Students presented their models

Gorakhpur News: नवाचार से रोजगार सृजन तक, विद्यार्थियों ने पेश किए मॉडल

Fri, 16 Oct 2026 03:17 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Fri, 16 Oct 2026 03:17 AM IST
विज्ञापन
From innovation to job creation: Students presented their models
गोरखपुर। महाराणा प्रताप महाविद्यालय, जंगल धूसड़ में बृहस्पतिवार को कारोबार मॉडल प्रतियोगिता-2026 का आयोजन किया गया। वाणिज्य एवं व्यवसाय प्रशासन विभाग की ओर से आयोजित प्रतियोगिता में विद्यार्थियों ने नवाचार को कारोबार में बदलने की संभावनाएं प्रस्तुत कीं। पर्यावरण संरक्षण, तकनीक, फैशन और मनोरंजन से जुड़े मॉडलों के माध्यम से विद्यार्थियों ने अपने विचार रखे। प्रतियोगिता में इको-साइलेंस मॉडल ने पहला, स्टाइल मैच ने दूसरा और 3डी वेव मॉडल ने तीसरा स्थान हासिल किया।
विज्ञापन

प्रतियोगिता का उद्देश्य विद्यार्थियों में उद्यमिता की भावना विकसित करना और उन्हें स्वरोजगार के अवसरों से परिचित कराना था। प्रतिभागियों ने अपने मॉडलों के जरिये सामाजिक जरूरतों को व्यावसायिक अवसरों में बदलने की संभावनाएं बताईं।
विज्ञापन

इको इनोवेटर्स समूह ने ध्वनि प्रदूषण कम करने के उद्देश्य से इको-साइलेंस ध्वनिरोधी पैनल का मॉडल प्रस्तुत किया। वहीं, अक्षिति समूह ने 3डी मॉडल थिएटर की अवधारणा पेश की। अर्चना सिंह और आकाश यादव ने स्टाइल मैच मॉडल के माध्यम से अपना विचार रखा। अन्य विद्यार्थियों ने खाद्य एवं पेय पदार्थ, फैशन, स्वास्थ्य और तकनीक से जुड़े व्यावसायिक मॉडल भी प्रस्तुत किए।
विज्ञापन
विज्ञापन

प्रतियोगिता के माध्यम से विद्यार्थियों को अपने विचारों को व्यावहारिक व्यावसायिक स्वरूप देने और रोजगार तलाशने के बजाय रोजगार सृजन की दिशा में सोचने का अवसर मिला। कार्यक्रम का संयोजन वाणिज्य विभाग की सहायक आचार्य श्वेता और श्रेया पांडेय ने किया।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed