Gorakhpur News: रेलवे में नौकरी दिलाने के नाम पर धोखाधड़ी, एक आरोपी गिरफ्तार

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पुलिस के अनुसार, आरोपी ने रेलवे में नौकरी दिलाने के एवज में दो लोगों से नौ-नौ लाख रुपये लिए थे। पीपीगंज निवासी पीड़ित जितेंद्र ने बताया कि रुपये लेने के बाद आरोपी ने उन्हें रेलवे के कूटरचित ज्वाइनिंग लेटर दिए। इसके बाद हमें दिल्ली ले जाकर मेडिकल कराया गया। आरोप है कि करीब तीन महीने तक उन्हें ट्रेनिंग भी कराई गई। तीन महीने की ट्रेनिंग के बाद वादी और उसके साथी को अपने साथ हुई धोखाधड़ी का पता चला। उन्होंने आरोपी से रुपये वापस मांगे तो आरोप है कि उसने गाली-गलौज की और जान से मारने की धमकी दी। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अंकुर मिश्रा को गिरफ्तार कर लिया। अन्य आरोपियों की भूमिका की भी जांच की जा रही है। सीओ कैंपियरगंज अनुराग कुमार सिंह ने बताया कि रेलवे में नौकरी दिलाने के नाम पर धोखाधड़ी के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस मामले में आगे की विधिक कार्रवाई कर रही है।