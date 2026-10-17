Gorakhpur News: विधान परिषद चुनाव की निगरानी, विधानसभा चुनाव की रणनीति पर जोर

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प्रदीप वर्मा ने क्षेत्रीय कार्यालय रानीडीहा में तीन सत्रों में गोरखपुर क्षेत्र की संगठनात्मक और चुनावी तैयारियों का जायजा लिया। समीक्षा का मुख्य केंद्र चुनावी योजनाओं की जमीनी स्थिति, कार्यकर्ताओं की सक्रियता, मतदाताओं से संपर्क और संगठनात्मक समन्वय रहा। पहले सत्र में गोरखपुर क्षेत्र के सभी बारह संगठनात्मक जिलों के जिला अध्यक्ष शामिल हुए। वर्मा ने चुनावी तैयारियों को केवल बैठकों तक सीमित न रखने पर जोर दिया।उन्होंने बूथ स्तर पर उनकी वास्तविक प्रगति और मतदाताओं से निरंतर संवाद के आधार पर परखने को कहा। दूसरे सत्र में क्षेत्रीय पदाधिकारियों के साथ बैठक हुई। इसमें शिक्षक विधान परिषद चुनाव की निगरानी व्यवस्था को सुचारू बनाने पर ध्यान दिया गया। चुनाव संबंधी सूचनाओं के तकनीकी प्रबंधन तथा मतदाता संपर्क अभियान की सक्रिय समीक्षा भी की गई।