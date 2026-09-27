कुशीनगर में बाढ़ का कहर: घरों में घुटनों तक पानी, 16 गांव डूबे; 35 हजार आबादी प्रभावित- लोग हाईवे पर शरण लिए

नारायणी और गंडक नदी का जलस्तर बढ़ने से कुशीनगर में बाढ़ के हालात बिगड़ गए हैं। नारायणी नदी का पानी उस पार के गांवों में घुस गया है। गांवों में घुटनों तक पानी है, लोग छतों पर शरण लिए हैं। महादेवा गांव के लोगों ने सालिकपुर चौक के पास हाईवे किनारे शरण ली है। मवेशियों के लिए चारे का संकट है।

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