फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Gorakhpur News ›   Flood havoc in Kushinagar, 16 villages submerged, 35,000 people affected, residents taking shelter on highway.

कुशीनगर में बाढ़ का कहर: घरों में घुटनों तक पानी, 16 गांव डूबे; 35 हजार आबादी प्रभावित- लोग हाईवे पर शरण लिए

Sun, 27 Sep 2026 03:38 PM IST
Rohit Singh संवाद न्यूज एजेंसी, कुशीनगर
संवाद न्यूज एजेंसी, कुशीनगर Published by: Rohit Singh Updated Sun, 27 Sep 2026 03:38 PM IST
सार

नारायणी नदी का जलस्तर बढ़ने से नदी उस पार के गांवों में बाढ़ का पानी घुस गया है। गांवों में घुटनों तक पानी भर गया है। लोग छतों पर शरण लेने को मजबूर हैं। महादेवा गांव के लोगों ने सालिकपुर चौक के पास हाईवे किनारे शरण ली है। मवेशियों के लिए चारे का संकट है। एनडीआरएफ की टीम फंसे लोगों को ऊंचे स्थानों पर पहुंचा रही है।

विज्ञापन
Flood havoc in Kushinagar, 16 villages submerged, 35,000 people affected, residents taking shelter on highway.
रेस्क्यू कर लोगों को सुरक्षित निकालती टीम - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

नारायणी और गंडक नदी का जलस्तर बढ़ने से कुशीनगर में बाढ़ के हालात बिगड़ गए हैं। नारायणी नदी का पानी उस पार के गांवों में घुस गया है। गांवों में घुटनों तक पानी है, लोग छतों पर शरण लिए हैं। महादेवा गांव के लोगों ने सालिकपुर चौक के पास हाईवे किनारे शरण ली है। मवेशियों के लिए चारे का संकट है।

विज्ञापन


उधर, वाल्मीकि बैराज से रविवार सुबह 9 बजे 4 लाख 8 हजार क्यूसेक पानी छोड़ा गया, जबकि नेपाल के देवघाट से 6 लाख 24 हजार क्यूसेक पानी प्रवाहित हुआ है। इससे खड्डा क्षेत्र के 6 गांवों में गंडक का पानी घुस गया है। करीब 35 हजार आबादी प्रभावित है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा रही हैं।
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed