Gorakhpur News: बम सूचना के बाद साढ़े चार घंटे देरी से आई कोलकाता से फ्लाइट

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- गोरखपुर से बंगलूरू के लिए भी चार घंटे 30 मिनट की देरी से गई फ्लाइट, यात्री हुए परेशानअमर उजाला ब्यूरोगोरखपुर। कोलकाता में फ्लाइट के अंदर बम होने की सूचना के बाद इंडिगो की कोलकाता-गोरखपुर फ्लाइट शुक्रवार को करीब चार घंटे 26 मिनट की देरी से गोरखपुर पहुंची। इसके बाद गोरखपुर से बंगलूरू के लिए भी विमान ने करीब चार घंटे 30 मिनट की देरी से उड़ान भरी। इससे यात्रियों को एयरपोर्ट पर लंबे समय तक इंतजार करना पड़ा।इंडिगो की फ्लाइट के कोलकाता से शाम 5:20 बजे गोरखपुर पहुंचने का निर्धारित समय था। बम की सूचना के बाद विमान को कोलकाता में ही रोककर जांच की गई। जांच पूरी होने के बाद फ्लाइट ने देरी से उड़ान भरी और रात 9:46 बजे गोरखपुर पहुंची। यहां बंगलूरू जाने वाले यात्रियों को विमान में बैठाने के बाद रात 10:30 बजे उड़ान भरी।यात्रियों का कहना था कि वे निर्धारित समय पर एयरपोर्ट पहुंचकर जांच की प्रक्रिया पूरी कर चुके थे। विमान के समय पर नहीं आने से उन्हें काफी देर तक इंतजार करना पड़ा। कई यात्री अपने सामान के साथ एयरपोर्ट पर बैठे रहे। यात्रियों के साथ पहुंचे परिजन भी बाहर इंतजार करते रहे। उड़ान भरने के बाद यात्रियों ने राहत की सांस ली।