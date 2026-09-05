Gorakhpur News: शॉर्ट सर्किट से जूता-चप्पल के गोदाम में लगी आग
गोरखपुर ब्यूरो
Updated Sat, 05 Sep 2026 02:19 AM IST
Updated Sat, 05 Sep 2026 02:19 AM IST
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सिकरीगंज। थाना क्षेत्र के उरुवा कस्बे से सटे घुचियारी गांव में शुक्रवार शाम शॉर्ट सर्किट से जूता-चप्पल के गोदाम में आग लग गई। धुआं और लपटें उठती देख आसपास के लोगों में अफरा-तफरी मच गई। सूचना पर पहुंची फायर सर्विस और पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से आग पर काबू पाया। घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है।
घुचियारी निवासी अनवर अली के घर के पीछे जूता-चप्पल का गोदाम है। शुक्रवार शाम करीब 5:30 बजे अचानक गोदाम से धुआं और आग की लपटें निकलने लगीं। कुछ ही देर में आग ने वहां रखे सामान को अपनी चपेट में ले लिया। स्थानीय लोगों ने पुलिस और फायर सर्विस को सूचना दी। मौके पर पहुंची टीम ने ग्रामीणों के साथ मिलकर आग बुझाने की कोशिश की। काफी मशक्कत के बाद आग पर पूरी तरह काबू पा लिया गया। आग से गोदाम में रखे जूता-चप्पल के कुछ बंडल जल गए। समय रहते आग बुझने से आसपास के मकानों तक लपटें नहीं पहुंचीं। थाना प्रभारी आशीष कुमार दुबे ने बताया कि आग पूरी तरह बुझा दी गई है। स्थिति सामान्य है।
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घुचियारी निवासी अनवर अली के घर के पीछे जूता-चप्पल का गोदाम है। शुक्रवार शाम करीब 5:30 बजे अचानक गोदाम से धुआं और आग की लपटें निकलने लगीं। कुछ ही देर में आग ने वहां रखे सामान को अपनी चपेट में ले लिया। स्थानीय लोगों ने पुलिस और फायर सर्विस को सूचना दी। मौके पर पहुंची टीम ने ग्रामीणों के साथ मिलकर आग बुझाने की कोशिश की। काफी मशक्कत के बाद आग पर पूरी तरह काबू पा लिया गया। आग से गोदाम में रखे जूता-चप्पल के कुछ बंडल जल गए। समय रहते आग बुझने से आसपास के मकानों तक लपटें नहीं पहुंचीं। थाना प्रभारी आशीष कुमार दुबे ने बताया कि आग पूरी तरह बुझा दी गई है। स्थिति सामान्य है।
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