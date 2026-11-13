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Gorakhpur News: 13 किलो चरस के साथ पकड़े गए दो तस्करों पर गैंगस्टर एक्ट में प्राथमिकी

Fri, 13 Nov 2026 02:50 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, गोरखपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, गोरखपुर Updated Fri, 13 Nov 2026 02:50 AM IST
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FIR registered under the Gangster Act against two smugglers caught with 13 kg of charas (cannabis resin)
- नेपाल से चरस लाकर गोरखपुर और देवरिया में करते थे सप्लाई
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- डीएम से गैंगचार्ट अनुमोदित होने के बाद चौरीचौरा पुलिस ने की कार्रवाई
सरदारनगर। नेपाल से चरस लाकर गोरखपुर और देवरिया में सप्लाई करने के आरोप में गिरफ्तार दो तस्करों पर चौरीचौरा पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज की है। पुलिस ने दोनों को संगठित गिरोह का सदस्य बताते हुए यह कार्रवाई की है। जिलाधिकारी से गैंगचार्ट अनुमोदित होने के बाद प्राथमिकी दर्ज की है।
पुलिस के अनुसार, देवरिया जिले के खुखुंदू थाना क्षेत्र के चोरभरिया बकुची मिश्र निवासी रंजीत विश्वकर्मा (26) गिरोह का सरगना है, जबकि देवरिया के ही कोतवाली सदर क्षेत्र स्थित धनौती खुर्द निवासी किशन मद्देशिया (21) उसका साथी है। आरोप है कि दोनों आर्थिक लाभ के लिए नेपाल से अवैध रूप से चरस लाकर गोरखपुर और देवरिया समेत अन्य क्षेत्रों में सप्ताई करते थे।
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सात सितंबर को एनटीएफ गोरखपुर की टीम ने चौरी बदुरहिया गांव के पास दोनों को मोटरसाइकिल के साथ गिरफ्तार किया था। तलाशी के दौरान उनके पिट्ठू बैग से 13 किलो 85 ग्राम चरस बरामद हुई थी। इस मामले में चौरीचौरा थाने में एनडीपीएस एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज की थी। विवेचना पूरी होने के बाद 22 सितंबर को आरोपपत्र दाखिल कर दिया गया था।
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प्रभारी निरीक्षक वेद प्रकाश शर्मा ने बताया कि दोनों आरोपियों के खिलाफ तैयार गैंगचार्ट को जिलाधिकारी से अनुमोदन मिल गया है। इसके बाद गैंगस्टर एक्ट के तहत दोनों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। वर्तमान में दोनों आरोपी जेल में बंद हैं।
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