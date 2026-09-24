Gorakhpur News: किशोरी को बहला-फुसलाकर साथ ले जाने का आरोप, प्राथमिकी दर्ज
संवाद न्यूज एजेंसी, गोरखपुर Updated Thu, 24 Sep 2026 02:38 AM IST
विज्ञापन
गीडा। थाना क्षेत्र के एक गांव की मजदूरी करने वाली महिला की 16 वर्षीय बेटी को बहला-फुसलाकर साथ ले जाने के आरोप में युवक के खिलाफ अपहरण का केस दर्ज किया गया है। पुलिस किशोरी की तलाश के साथ मामले की जांच कर रही है। महिला ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि वह गीडा क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली है। 10 सितंबर को वह मजदूरी करने गई थी। घर पर उसकी 16 वर्षीय बेटी अकेली थी। महिला के मुताबिक, बेटी हरपुर बुदहट थाना क्षेत्र के भैंसिया निवासी आरोपी श्रीनाथ मौर्य से फोन पर बातचीत करती थी। आरोप है कि इसी का फायदा उठाकर युवक उसे बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया। पुलिस ने तहरीर के आधार पर श्रीनाथ मौर्य पुत्र रामदरश निवासी भैंसहिया, थाना हरपुर बुदहट के खिलाफ केस दर्ज किया है। थाना प्रभारी अश्विनी पांडेय का कहना है कि किशोरी की तलाश की जा रही है और मामले में आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।
विज्ञापन