Gorakhpur News: करंट से युवक की मौत मामले में दो पर प्राथमिकी दर्ज

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तहरीर के अनुसार, 15 सितंबर की सुबह करीब 8:30 बजे शिवेंद्र सिंह और सत्य प्रकाश सिंह विनोद को अपने खेत का विद्युत मोटर देखने और पानी चलाने के लिए घर से बुलाकर ले गए थे। आरोप है कि दोनों को मोटर में विद्युत दोष और करंट प्रवाहित होने की जानकारी थी, लेकिन उन्होंने विनोद को इसकी जानकारी नहीं दी। विज्ञापन

परिजनों का आरोप है कि विनोद मोटर के पास पहुंचकर उसे छू रहे थे, तभी शिवेंद्र ने स्विच चालू कर दिया। करंट की चपेट में आने से विनोद गंभीर रूप से झुलस गए। आरोप है कि घटना के बाद दोनों मौके से चले गए और विनोद को वहीं छोड़ दिया। समय पर मदद नहीं मिलने से उनकी मौत हो गई। विज्ञापन विज्ञापन

मृतक की पत्नी ने दोनों पर विद्युत दोष की जानकारी छिपाने, लापरवाही बरतने और हादसे के बाद सहायता नहीं करने का आरोप लगाया है। एसपी साउथ दिनेश कुमारी पुरी ने बताया कि तहरीर के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर घटना की परिस्थितियों और आरोपों की जांच शुरू कर दी गई है।

तहरीर के अनुसार, 15 सितंबर की सुबह करीब 8:30 बजे शिवेंद्र सिंह और सत्य प्रकाश सिंह विनोद को अपने खेत का विद्युत मोटर देखने और पानी चलाने के लिए घर से बुलाकर ले गए थे। आरोप है कि दोनों को मोटर में विद्युत दोष और करंट प्रवाहित होने की जानकारी थी, लेकिन उन्होंने विनोद को इसकी जानकारी नहीं दी।परिजनों का आरोप है कि विनोद मोटर के पास पहुंचकर उसे छू रहे थे, तभी शिवेंद्र ने स्विच चालू कर दिया। करंट की चपेट में आने से विनोद गंभीर रूप से झुलस गए। आरोप है कि घटना के बाद दोनों मौके से चले गए और विनोद को वहीं छोड़ दिया। समय पर मदद नहीं मिलने से उनकी मौत हो गई।मृतक की पत्नी ने दोनों पर विद्युत दोष की जानकारी छिपाने, लापरवाही बरतने और हादसे के बाद सहायता नहीं करने का आरोप लगाया है। एसपी साउथ दिनेश कुमारी पुरी ने बताया कि तहरीर के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर घटना की परिस्थितियों और आरोपों की जांच शुरू कर दी गई है।

महावीर छपरा। बेलीपार थाना क्षेत्र के बैजनाथपुर गांव में खेत में पानी चलाने के लिए मोटर चालू करने गए विनोद मौर्य की करंट लगने से मौत के मामले में पुलिस ने दो लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। मृतक की पत्नी की तहरीर पर ककराखोर निवासी शिवेंद्र सिंह और उसके पिता सत्य प्रकाश सिंह के खिलाफ कार्रवाई की गई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। कार्रवाई में देरी का आरोप लगाते हुए मृतक की पत्नी और परिजनों ने थाने पहुंचकर हंगामा भी किया।