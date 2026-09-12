Gorakhpur News: महिला की मौत के मामले में बस चालक पर प्राथमिकी, चालक की तलाश

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शिवपुर टोला निवासी निर्देश की पत्नी आरती देवी ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि उनकी सास माधुरी देवी (55) बृहस्पतिवार दोपहर परागी देवी और राजमती देवी के साथ राशन लेकर घर लौट रही थीं। करीब 2:10 बजे चकदहा मोड़ के पास सामने से आ रही स्कूल बस ने गलत दिशा में आकर माधुरी को टक्कर मार दी। आरोप है कि बस चालक वाहन तेज गति और लापरवाही से चला रहा था। टक्कर लगने से माधुरी सड़क पर गिर गईं। तहरीर के मुताबिक, चालक बस लेकर भागने लगा और इसी दौरान बस का पिछला पहिया माधुरी के ऊपर चढ़ गया। उनकी मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद चालक बस छोड़कर फरार हो गया। गांव के लक्ष्मण ने डायल 112 पर सूचना दी थी। प्रभारी निरीक्षक वेद प्रकाश शर्मा ने बताया कि तहरीर के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। बस के ऑनलाइन दस्तावेजों की जांच की जा रही है। कागजात में कमी मिलने पर संबंधित धाराएं बढ़ाई जाएंगी। माधुरी के पति हीरालाल करीब 15 वर्ष पहले चंडीगढ़ कमाने गए थे। परिजनों के मुताबिक, वहां रात में सोते समय ट्रक का पहिया चढ़ने से उनकी मौत हो गई थी। माधुरी के दो बेटे बृजेश और निर्देश तथा दो बेटियां हैं।