Gorakhpur News: युवती को बहला-फुसलाकर ले जाने का आरोप, प्राथमिकी

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गुलरिहा। थाना क्षेत्र के एक गांव से सब्जी लेने बाजार गई युवती एक सप्ताह से लापता है। युवती के पिता ने करमहा बुजुर्ग निवासी कपड़ा दुकानदार परवेज अंसारी पर बेटी को बहला-फुसलाकर साथ ले जाने का आरोप लगाया है। उन्होंने बेटी के धर्मांतरण की भी आशंका जताई है। पिता के मुताबिक, युवती करीब तीन वर्षों से आरोपी के कपड़ा दुकान पर काम करती थी। 10 सितंबर को वह सब्जी लेने बाजार गई थी, लेकिन वापस नहीं लौटी। एसएसपी डॉ. कौस्तुक के आदेश पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।