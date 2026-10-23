Gorakhpur News: करंट से तीन की मौत के मामले में जेई-एसएसओ समेत पांच पर प्राथमिकी

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

--

--

--

दिनेश के मुताबिक, बुधवार शाम करीब 4:30 बजे गांव के लोग दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के लिए जा रहे थे। उनके छोटे भाई चंदन (16), भतीजे लक्की (20) और विक्की (18) भी जुलूस में शामिल थे। विसर्जन के दौरान बिजली आपूर्ति बंद रखने के लिए विभाग को पहले ही सूचना दी गई थी। आरोप है कि प्रतिमा रजई चौराहे पर पहुंची तो पहले से बंद हाईटेंशन लाइन की आपूर्ति चालू कर दी गई।इससे चंदन, लक्की और विक्की, वीरेंद्र विश्वकर्मा, शिवानी चौहान, प्रियांशु, नंदनी, मोनू, शांतनु, अनिल भारती, सत्यवान चौहान, रामदास की पत्नी पुष्पा, अनिल, अंशिका, अंशु व ड्यूटी पर तैनात दो सिपाही सलमान और धनंजय पांडेय करंट की चपेट में आकर झुलस गए। हादसे में चंदन, लक्की और विक्की की मौत हो गई थी।मृतक के भाई ने आरोप लगाया है कि बिजली विभाग के कर्मियों ने जानबूझकर और सुनियोजित तरीके से आपूर्ति चालू कर तीनों की जान ली। पुलिस ने तहरीर के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। इसके साथ ही दो बिजली कर्मचारी सुनील मौर्या और रामकेश को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है।एक साल पहले बिजली आपूर्ति को लेकर हुआ था विवाद, होगी जांचदिनेश चौहान ने तहरीर में पुराने विवाद का भी जिक्र किया है। आरोप है कि सितंबर 2025 में जंगल अयोध्या के भक्तियहवा टोले में बारिश के दौरान चौहान टोले की बिजली आपूर्ति करीब 50 घंटे तक ठप रही थी। ग्रामीणों का आरोप था कि कई बार शिकायत के बावजूद आपूर्ति बहाल नहीं की गई। इसी बात को लेकर चौहान टोले के कुछ युवकों और लाइनमैन अजय मौर्या व बृजेश कुमार के बीच कहासुनी और मारपीट हुई थी। मामले में दोनों पक्षों की ओर से गुलरिहा थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। दिनेश का आरोप है कि उस विवाद के बाद अजय मौर्या और बृजेश कुमार ने जान से मारने की धमकी दी थी। पुलिस अब पुराने विवाद और मौजूदा हादसे के बीच किसी संबंध के आरोप की भी जांच करेगी।मेडिकल कॉलेज पहुंचे केंद्रीय मंत्री समेत कई जनप्रतिनिधिगोरखपुर। जंगल अयोध्या प्रसाद में मूर्ति विसर्जन के दौरान करंट से झुलसे लोगों का हाल जानने के लिए केंद्रीय मंत्री कमलेश पासवान समेत कई जनप्रतिनिधि बीआरडी मेडिकल कॉलेज पहुंचे। उन्होंने घायलों से मुलाकात कर उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली। इस दौरान एमएलसी डॉ. धर्मेंद्र सिंह, जिलाध्यक्ष जनार्दन त्रिपाठी, मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य धर्मेंद्र गुप्ता और डॉ. अशोक यादव भी मौजूद रहे। सभी ने घायलों के उपचार की स्थिति की जानकारी ली।कोटमृतक के भाई की तहरीर पर बिजली विभाग के कर्मियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। दो बिजलीकर्मियों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।निमिष पाटील, एसपी सिटी