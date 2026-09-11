Gorakhpur News: पिता ने नाबालिग बेटी से की दुष्कर्म की कोशिश, गिरफ्तार
संवाद न्यूज एजेंसी, गोरखपुर Updated Fri, 11 Sep 2026 02:39 AM IST
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सिकरीगंज। जिस पिता से एक नाबालिग बेटी को सुरक्षा और स्नेह की उम्मीद होती है उसी पर बेटी के साथ दुष्कर्म की कोशिश का आरोप लगा है। सिकरीगंज थाना क्षेत्र से सामने आए इस मामले ने बच्चियों की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। नाबालिग की मां की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी पिता के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर बृहस्पतिवार को उसे गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया।
पुलिस के अनुसार, बुधवार की रात महिला ने डायल-112 पर सूचना देकर पति पर नाबालिग पुत्री के साथ दुष्कर्म की कोशिश का आरोप लगाया था। बताया जा रहा है कि महिला आर्थिक रूप से बेहद कठिन परिस्थितियों में बच्चों की परवरिश कर रही थी। पति पहले बाहर रहकर पेंट-पॉलिश का काम करता था और करीब एक महीने से घर पर रह रहा था।
आरोप है कि वह नशे का आदी था और परिवार के खर्च में सहयोग नहीं करता था। ऐसे में महिला मेहनत-मजदूरी कर बच्चों का पेट पाल रही थी। पुलिस के मुताबिक, बच्ची के साथ इस तरह की घटना का आरोप पहले भी सामने आया था। उस समय परिवारिक स्तर पर समझौता हो गया था। दोबारा ऐसी स्थिति सामने आने पर मां ने चुप रहने के बजाय पुलिस को सूचना देने का फैसला किया।
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एसपी साउथ दिनेश पुरी ने बताया कि आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। मामले की जांच जारी है और उपलब्ध साक्ष्यों व संबंधित लोगों के बयान के आधार पर आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी।
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पुलिस के अनुसार, बुधवार की रात महिला ने डायल-112 पर सूचना देकर पति पर नाबालिग पुत्री के साथ दुष्कर्म की कोशिश का आरोप लगाया था। बताया जा रहा है कि महिला आर्थिक रूप से बेहद कठिन परिस्थितियों में बच्चों की परवरिश कर रही थी। पति पहले बाहर रहकर पेंट-पॉलिश का काम करता था और करीब एक महीने से घर पर रह रहा था।
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आरोप है कि वह नशे का आदी था और परिवार के खर्च में सहयोग नहीं करता था। ऐसे में महिला मेहनत-मजदूरी कर बच्चों का पेट पाल रही थी। पुलिस के मुताबिक, बच्ची के साथ इस तरह की घटना का आरोप पहले भी सामने आया था। उस समय परिवारिक स्तर पर समझौता हो गया था। दोबारा ऐसी स्थिति सामने आने पर मां ने चुप रहने के बजाय पुलिस को सूचना देने का फैसला किया।
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एसपी साउथ दिनेश पुरी ने बताया कि आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। मामले की जांच जारी है और उपलब्ध साक्ष्यों व संबंधित लोगों के बयान के आधार पर आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी।