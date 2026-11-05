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Gorakhpur News: भारतीय ज्ञान परंपरा की परीक्षा में चमके तो मिलेंगे एक लाख रुपये

Thu, 05 Nov 2026 02:54 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Thu, 05 Nov 2026 02:54 AM IST
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Excel in the examination on the Indian knowledge tradition and receive one lakh rupees.
गोरखपुर। भारतीय ज्ञान, संस्कृति और विरासत की समझ अब विद्यार्थियों को एक लाख रुपये का पुरस्कार दिला सकती है। भारत बौद्धिक 2.0 राष्ट्रीय परीक्षा-2026 में मेधा दिखाने वाले विद्यार्थियों को आकर्षक पुरस्कार मिलेंगे। 21 नवंबर को होने वाली इस परीक्षा के लिए गोरखपुर विश्वविद्यालय परिसर के करीब 1600 विद्यार्थी पंजीकरण करा चुके हैं। संबद्ध महाविद्यालयों के लिए पंजीकरण की तिथि पांच नवंबर तक बढ़ा दी गई है।
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गोरखपुर विश्वविद्यालय के समाजशास्त्र विभाग के डॉ. दीपेन्द्र मोहन सिंह ने बताया कि परीक्षा में स्नातक और परास्नातक के विद्यार्थी शामिल हो सकेंगे। दो घंटे की ऑफलाइन परीक्षा हिंदी और अंग्रेजी में होगी। इसमें 180 बहुविकल्पीय प्रश्नों में से किन्हीं 80 के उत्तर देने होंगे। इसके अलावा 250 शब्दों में एक वर्णनात्मक प्रश्न का जवाब भी देना होगा।
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राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम स्थान पाने वाले विद्यार्थी को एक लाख, द्वितीय स्थान पाने वाले दो विद्यार्थियों को 50-50 हजार और तृतीय स्थान पाने वाले चार विद्यार्थियों को 25-25 हजार रुपये दिए जाएंगे। 36 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के टॉपर्स को पांच-पांच हजार और 500 संस्थागत टॉपर्स को 2500-2500 रुपये का पुरस्कार मिलेगा। भूगोल विभाग के डॉ. अंकित सिंह ने बताया कि परीक्षा का पाठ्यक्रम और पिछले वर्षों के प्रश्नपत्र bharatboudhiks.com पर उपलब्ध हैं।
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