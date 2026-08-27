Gorakhpur News: अपहरण का आरोप लगाकर घर में घुसे, महिला समेत तीन को पीटा

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मनोरमा देवी की ओर से थाने में दी गई तहरीर के अनुसार, 10 मई की रात करीब 10:48 बजे कुछ लोग उनके घर पहुंचे और उसके बेटे पर युवक के अपहरण का आरोप लगाने लगे। इसके बाद घर में घुसकर तोड़फोड़ शुरू कर दी। महिला और उसकी बेटी ने विरोध किया तो दोनों के साथ मारपीट की गई और दरवाजा तोड़ दिया गया। शोर सुनकर पड़ोस में रहने वाली किरायेदार मंजू चौधरी बीच-बचाव करने पहुंचीं तो आरोपियों ने उन्हें सीढ़ियों से नीचे खींचकर पीटा। उनके सिर में गंभीर चोट और हाथ में मोच आई है। पीड़िता के मुताबिक, हमलावर लाठी-डंडे और कुकर लेकर आए थे। घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद होने की बात कही गई है। जाते समय शिकायत करने पर जान से मारने की धमकी देने का भी आरोप है। थाना प्रभारी विजय कुमार सिंह ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है।