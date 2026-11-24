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डॉ. झा ने कहा कि वर्ष की अंतिम तिमाही में निजी क्षेत्र से टीबी मरीजों का नोटिफिकेशन बढ़ाने पर विशेष जोर दिया जाए। निजी चिकित्सकों को नए मरीजों का नोटिफिकेशन अनिवार्य होने की जानकारी देने के साथ माइक्रोबायोलॉजिकल जांच के प्रति जागरूक किया जाए। उन्होंने नए मरीजों की खोज के लिए कांटैक्ट ट्रेसिंग और टीबी प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट (टीपीटी) की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।एसटीओ ने माइक्रोबायोलॉजिकल जांच की गुणवत्ता के लिए समय से सैंपल भेजने और नाट जांच की उपयोगिता बढ़ाने पर जोर दिया। कमजोर टीबी यूनिट की विशेष समीक्षा कर सुधारात्मक कदम उठाने को कहा। साथ ही जिलों की समस्याओं और चुनौतियों से अवगत कराने के निर्देश दिए, ताकि समय रहते उनका समाधान हो सके। उन्होंने कार्यक्रम की वित्तीय समीक्षा करते हुए बताया कि संचालन के लिए समय-समय पर बजट जारी किया जा रहा है।बैठक में एडी हेल्थ डॉ. बद्री प्रसाद अग्रवाल, आरटीपीएमओ डॉ. बीएम राव, डीटीओ डॉ. संतोष कुमार श्रीवास्तव, सौ बेड टीबी अस्पताल के अधीक्षक डॉ. एके वर्मा, डॉ. एनके द्विवेदी, डॉ. एनएन त्रिगुण, आनंद तिवारी, डॉ. विराट स्वरूप श्रीवास्तव, डीपीसी धर्मवीर, अभय नारायण मिश्रा, मिर्जा आफताब बेग समेत दस जिलों के क्षय रोग केंद्रों के अधिकारी और सहयोगी संस्थाओं के प्रतिनिधि मौजूद रहे।